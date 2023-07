Blackout a intermittenza: tanti disagi per i cittadini e i commercianti

TORRE SANTA SUSANNA - Le prime avvisaglie risalgono a giovedì 20 luglio, ma la vera passione è stata venerdì 21. All'alba di sabato 22 la situazione, a Torre Santa Susanna, sembra tornata alla normalità, ma il blackout di elettricità che ha interessato buona parte del paese ha creato disagi per i cittadini e danni per i commercianti, specie per chi lavora con beni deperibili. E' estate, fa caldo, molto caldo in questi giorni, ma stare senza condizionatore per diverse ore è, dopotutto, accettabile, benché sia comunque un disagio. Ma in casa ci sono, ad esempio, malati che hanno bisogno costante di macchinari. E poi ci sono i commercianti, che hanno accusato questo blackout a intermittenza. Il clou risale a ieri, venerdì. Pare che tutto sia dipeso dai cavi, datati e provati dal maggiore lavoro dettato dalla calura estiva. Alcuni cittadini ricordano che tali problemi si ripropongono, puntualmente, ogni estate.

Antonello Erroi è il titolare dell'omonima macelleria. Dire che è adirato è dire poco. Si calma solo quando pensa agli operai che hanno provato a risolvere il problema, lavorando sodo. Lui, come altri colleghi e semplici cittadini, ha assistito alle operazioni dei tecnici. Un primo gruppo elettogeno non avrebbe funzionato a dovere, è stato necessario aspettare l'arrivo di un secondo. Spiega Antonello Erroi: "Paghiamo bollette altissime, spesso superano abbondantemente i mille euro. Pretendiamo un servizio adeguato. Capisco che ci possano essere problemi, so che i cavi sono vecchi, ma ammodernassero gli impianti. Ho dovuto tenere la cella frigorifera chiusa per 24 ore, per evitare problemi. Il pollo, poi, risente maggiormente del caldo di questi giorni. In parte, abbiamo dovuto buttarlo. Sono soldi persi".

Angelo Solazzo, che cura il supermercato Emmepiù, invece, questa mattina è molto stanco. Praticamente, non ha chiuso occhio. Ci sono i reparti frigo, quelli caseari, per non parlare dei surgelati. Preoccupato, ha controllato di notte che la merce da cui dipende il lavoro suo e dei dipendenti fosse in buono stato. Ma i problemi hanno riguardato anche alcuni motori, che sono da sostituire, a causa della bassa tensione, spiega. "Arriviamo a pagare oltre 1.700 euro di elettricità. Capisco tutto, ma pretendiamo maggiori controlli sulla linea. Non voglio fare polemica, davvero. Ho visto che gli operai sono arrivati subito sul posto e hanno lavorato per noi. E sono loro grato. Ma io sono stato con le palpitazioni in questi giorni. Avete idea di quanta merce ho rischiato di dover buttare"? La domanda di Solazzo cade nel vuoto. Comunque, al momento, la situazione sembra tornata alla normalità a Torre Santa Susanna.