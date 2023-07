Blackout provincia: numerosi utenti senza corrente, disagi sulla viabilità per le riparazioni

BRINDISI - Proseguono ancora oggi (23 luglio) i disagi causati dalle interruzioni di corrente che si stanno verificando nelle ultime ore nell'intera provincia di Brindisi. E' opportuno specificare che tra questi alcuni guasti riguardano la media tensione e, dunque, risultano più complessi da risolvere; mentre per gli altri che interessano la bassa tensione, i problemi dovrebbero avere una durata minore.

Disagi alla viabilità

In una domenica estiva, in cui migliaia di famiglie vanno al mare, la viabilità brindisina è condizionata inevitabilmente dall'interruzione di alcune arterie oggetto di lavori per consentire il celere ripristino della corrente elettrica.

A causa delle operazioni da parte di e-distribuzione, in zona Sciaia - infatti - la polizia locale di Brindisi ha consigliato di utilizzare Via Maestri del lavoro d'Italia per raggiungere la litoranea dal centro abitato (o per fare il tragitto contrario). Percorrendo il consueto tratto di Piazza del Vento/Via Materdomini, si rischierebbe di incorrere in un consistente allungamento dei tempi di percorrenza.

L'entita dei guasti

Quello che è accaduto sulla litoranea brindisina è da ricondurre a un guasto multiplo sulla rete. Quest'ultimo ha interessato le linee interrate di media tensione. Le cause vanno individuate nel caldo incessante di questi giorni che, insieme a un alto tasso di umidità presente nell'aria causa temperature molto elevate. La Puglia, da questo punto di vista, va ritenuta una regione critica per la rete di media tensione. In alcuni casi e-distribuzione riesce a intervenire con rapidità e senza alcun disagio per l'utenza. Quando però il guasto interessa più punti, è necessario l'intervento fisico, sul posto, dei tecnici. E' ciò che è accaduto sulla litoranea. Dal centro operativo e-distribuzione sono stati inviati dei mezzi con dei cavi esterni per bypassare i punti interessati. In questo modo non c'è bisogno di attendere la riparazione definitiva, che prevede anche l'utilizzo di una sonda per individuare il punto esatto del guasto. Quindi, alle 2 del mattino di oggi, domenica 23 luglio, gli utenti hanno visto il ripristino del servizio sulla litoranea, grazie ai bypass, ma per la riparazione effettiva occorrerà attendere diverse ore. C'è stata la sinergia del Comune di Brindisi e della polizia locale, che per Enel è stata molto importante per limitare i disagi e far intervenire i tecnici in sicurezza. In questi giorni è operativa una task force di tecnici di e-distribuzione attiva 24 ore su 24 per intervenire in casi analoghi.

Sul sito Enel è in costante aggiornamento il numero delle interruzioni. Nel centro di Brindisi i blackout sono iniziati ieri alle 13:23 e coinvolgono 140 utenti. Dalle previsioni, aggiornate alle 11:30 di questa mattina, dureranno fino alle 13:30 di oggi.

Altri zone coinvolte sono gli agri di Mesagne, Ostuni, Carovigno, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Torre Santa Susanna e Cellino San Marco. Non esenti le aree marine di Savelletri (Fasano), Specchiolla e Torre Sante Sabina (Carovigno). Per queste aree, l'orario indicativo di risoluzione si aggira attorno alle 14:00/14.30. Il rischio concreto è che, a causa del caldo incessante, gli operatori debbano proseguire con il loro lavoro anche oltre quanto previsto.

(Ultimo aggiornamento ore 12:15)

Situazione in costante evoluzione