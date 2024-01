Bms e beni monumentali, Cobas: "Nessuna assunzione prevista nel settore turistico"

BRINDISI - Una manifestazione d’interesse per la valorizzazione dei beni monumentali e per favorire la crescita dell'accoglienza turistica. È questa l'istanza presentata del sindacato Cobas, alla luce del piano industriale della Brindisi Multiservizi approvato in Consiglio comunale ed illustrato - nei giorni scorsi - dall’assessore al Bilancio Livia Antonucci.

"La città ha assolutamente bisogno di personale altamente specializzato in un settore in forte crescita come quello del turismo- si legge in una nota .della sigla sindacale -. La società partecipata ad oggi ha in affidamento varie attività, tra cui, la gestione dei servizi di supporto per beni monumentali, l’accoglienza e informazione turistica. Sono passati oltre cinque anni da quando si era annunciato un bando della società per la selezione di personale qualificato anche in questo settore ma, ad oggi, nessuna novità".

"Il piano industriale 2024-2026 presentato dalla società - prosegue Cobas - prevede nuove attività nel triennio e tra queste non vi è menzione del potenziamento dei servizi relativi ai beni monumentali e turismo".

Il sindacato, dunque, ha chiesto per i prossimi giorni un incontro con il sindaco Marchionna, in quanto anche assessore al turismo.

