Body shaming, cause e consegenze: se ne parlerà in un convegno

BRINDISI - Sabato 17 settembre prossimo presso la sala università di Palazzo Granafei Nervegna, sita in via Duomo 20 a Brindisi alle ore 18,30, si svolgerà un convegno dal titolo "All bodies are beautiful - stop al body shaming". L'evento, patrocinato dal Comune di Brindisi e dalla Camera di commercio, è organizzato da Club Inner Wheel Brindisi Porta d'Oriente in collaborazione con Maison Marina Rinaldi.

"Il Club Inner Wheel Brindisi Porta d'Oriente con questo convegno intende analizzare cause e conseguenze del "Body shaming" e possibilmente suggerire soluzioni per il superamento di un problema di assoluta attualià - si legge in una nota - l'intento è supportare le donne e il il territorio affinchè la parità di genere, l'inclusione e l'esaltazione delle qualità e della forza delle donne sia finalmente riconosciuta".

Introduzione: Mirella Tondo, presidente del club. Relatori: Francesco Colizzi, psichiatra, psicoterapeuta, scrittottore: parlerà di "Rispettare i corpi, onorare le persone". Pio Tarantini, fotografo, pubblicista: "La rappresentazione della donna nella iconografia contemporanea". Raffaella Argentieri, docente peer education nella scuola. Testimonial: Pia Salatino, modella. Francesca Angelo, capitano squadra nazionale di calcio donne curvy. Modererà Anna Saponaro, giornalista.

Al termine del Convegno modelle curvy sfileranno all'ombra del magnifico Capitello della Colonna Romana per presentare la Collezione autunno-inverno 2022 di Marina Rinaldi. Un buffet e un brindisi alle differenti forme di bellezza, concluderà la manifestazione.