Le boe diventano campane rosse: il nuovo progetto ecosostenibile di un'artigiana brindisina

SAN PIETRO VERNOTICO - L’artigiana sampietrana Emiliana Pede torna a decorare Castro (Comune del Leccese) con il progetto ecosostenibile “Adotta una boa”, finalizzato al recupero dei gavitelli delle navi che finiscono arenati sulle spiagge. Dopo la versione estiva che ha visto il centro storico della “Perla del Salento” colorarsi di boe rivestite con la lana intrecciata con la tecnica dell’uncinetto, arriva quella invernale: questa volta le boe diventano campane rosse con tanto di “batacchio” centrale.

Sono una cinquantina e renderanno più suggestivo il centro storico di Castro dal 7 dicembre al 10 gennaio prossimi. Anche questa volta, come la precedente, i manufatti in lana potranno essere adottati a un prezzo simbolico e portati nelle proprie case o strutture a fine allestimento.

Un progetto che nell’edizione estiva ha riscosso grande successo considerato che si tratta del recupero di materiali di difficile smaltimento. Da qualche anno ormai l’artigiana sampietrana regala una nuova vita alle boe delle navi trasformandole in veri e propri pezzi d’arredamento. Dalla spiaggia dove sono destinate a marcire con tutte le conseguenze ambientali del caso, finiscono nel suo laboratorio anche grazie alla collaborazione di amici e associazioni che si occupano del recupero. Quest'estate un contributo è giunto dall'associazione brindisina Clean Coast South che durante la pulizia degli arenili ha recuperato diverse boe. Con l'uncinetto e la lana l'artigiana sampietrana trasforma questi oggetti destinati alle discariche in vere e proprie opere d'arte.

Il Comune di Castro anche quest’anno ha affidato alla Pede l’allestimento del centro storico sia per l’estate che per le feste natalizie. Il tema resta quello del mare, dove si affaccia la ridente cittadina meta ogni anno di migliaia di turisti, e le boe, questa volta, sono diventate campane rosse, anche illuminate, che regalano un’atmosfera suggestiva ma soprattutto mantengono alta l’attenzione verso il rispetto per l’Ambiente che passa anche dal riciclo.