Covid: 212 nuovi casi in Puglia, nel Brindisino altri quattro contagi

Cala il numero dei tamponi (3.887 i test eseguiti nelle ultime 24 ore) ma resta superiore ai 200 il numero di nuovo contagi giornalieri da Covid 19 registrato in Puglia. In un giorno , stando ai dati forniti tramite il bollettino epidemiologico, sono stati infatti diagnosticati altri 212 casi di positività al coronavirus. Anche oggi la provincia di Brindisi, con quattro nuovi contagi, è la meno colpita fra le pugliesi. Ancora critica la situazione nel Foggiano, con 95 nuovi casi. Seguono le province di Bari (71), Bat (26), Taranto (10) e Lecce (7). E’ stato registrato un decesso in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 453.950 test: 5.097 sono i pazienti guariti; 3.807 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9512, così suddivisi: 3.789 nella Provincia di Bari; 872 nella Provincia di Bat; 803 nella Provincia di Brindisi; 2.363 nella Provincia di Foggia; 889 nella Provincia di Lecce; 723 nella Provincia di Taranto; 71 attribuiti a residenti fuori regione (1 eliminato da database); 2 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.