Coronavirus: in Puglia altri 111 casi positivi e un decesso

Un nuovo caso di positività al Covid 10 è stato riscontrato in provincia di Brindisi, sui 111 nuovi contagi accertati in Puglia nelle ultime 24 ore. Complessivamente sono stati effettuati 3.918 tamponi. Quelli positivi, stando alle informazioni divulgate dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, sono così distribuiti: 65 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto. E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 421.383 test: 4.724 sono i pazienti guariti; 2.761 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.083, così suddivisi: 3201 nella Provincia di Bari; 716 nella Provincia di Bat; 775 nella Provincia di Brindisi; 1945 nella Provincia di Foggia; 818 nella Provincia di Lecce; 564 nella Provincia di Taranto; 62 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.