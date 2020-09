Coronavirus: altri 76 contagi in Puglia, di cui tre in provincia di Brindisi

Tre nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Brindisi, sui 76 nuovi contagi riscontrati a livello regionale. Complessivamente, stando ai dati rilevati dal bollettino epidemiologico della Puglia, sono stati effettuati 3.764 tamponi in un giorno. I nuovi casi positivi sono così distribuiti: 47 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi; 2 in provincia Bat, 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto,1 provincia non nota. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 346.764 test: 4.198 sono i pazienti guariti; 1.599 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.367, così suddivisi: 2.383 nella Provincia di Bari; 515 nella Provincia di Bat; 739 nella Provincia di Brindisi; 1.509 nella Provincia di Foggia; 716 nella Provincia di Lecce; 451 nella Provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi, stando alla mappa dei contagi allegata al bollettino, torna Covid free Cellino, unico comune insieme a quello di San Pietro Vernotico in cui non si registrano casi attualmente positivi. Villa Castelli, invece, passa dalla fascia 1-5 a quella 6-10.

Il direttore generale dell’Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, parla dei tre nuovi contagi diagnosticati nel Brindisino:“Il primo caso è un rientro dalla Grecia, il secondo è una dipendente dell'azienda di Polignano a Mare (Bari) che era stata a stretto contatto con un caso accertato. Il terzo, infine, è un tampone di controllo”.

Le dichiarazioni dei direttori generali delle Asl

Dichiarazione Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Il bollettino epidemiologico registra oggi in provincia di Bari 47 casi di positività al Sars – Cov – 2, di cui 36 sono contatti stretti di casi già individuati e sotto sorveglianza. Il Dipartimento di prevenzione ha avviato indagini – prosegue Sanguedolce – sui restanti 11 casi positivi, con l’obiettivo di individuare origine e fattori di rischio”.

Dichiarazione del Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne: “2 casi oggi Nella Bat: 1 è un contatto stretto di un positivo registrato nei giorni scorsi mentre sull' altro sono in corso le indagini del dipartimento di prevenzione”.

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: “In data odierna, in provincia di Foggia, sono state accertate 12 nuove positività, tutte collegate a casi già noti. Come da procedura, sono state prese in carico dal servizio di Igiene che ne monitora quotidianamente lo stato di salute”.

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “Dei 4 casi registrati oggi dalla Asl Lecce, uno era già in isolamento perché aveva avuto contatti con un positivo, uno è un rientro dalla Romania, uno un rientro dall’Albania e l’ultimo è un residente accertato con lo screening prima di una prestazione sanitaria e su cui sono in corso le indagini epidemiologiche”.

Dichiarazione Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “I 7 casi positivi Covid a Taranto sono riconducibili a pazienti appartenenti a nuclei di congiunti positivi già riscontrati in precedenza e seguiti, osservati durante l’indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione”.