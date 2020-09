Covid: altri due contagi nel Brindisino. In Puglia 83 nuovi positivi

Due nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati registrati in provincia di Brindisi nelle ultime 24 ore. A livello regionale sono stati diagnosticati altri 83 contagi, su 2.955 tamponi effettuati. Sale, dunque, stando ai dati rilevati dal bollettino epidemiologico, il rapporto fra tamponi positivi e test effettuati, se si considera che nei giorni scorsi si viaggiava a una media superiore ai 3mila esami al giorno. Gli 83 nuovi casi sono così distribuiti: 56 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 349.719 test: 4.201 sono i pazienti guariti; 1.678 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.449, così suddivisi: 2.439 nella Provincia di Bari; 518 nella Provincia di Bat; 741 nella Provincia di Brindisi; 1.523 nella Provincia di Foggia; 722 nella Provincia di Lecce; 453 nella Provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota (un caso è stato eliminato dal database). I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione nel Brindisino

In provincia di Brindisi, sulla base della mappa dei contagi allegata al bollettino, il Comune di Ostuni passa dalla fascia 1-5 casi attivi a quella 6-10. Nello stesso range rientrano anche Brindisi, Carovigno e Villa Castelli. Fasano resta invece nella fascia 11-20. Gli unici paesi Covid free sono San Pietro Vernotico e Cellino San Marco.

Il direttore generale dell’Asl Br, Giuseppe Pasqualone, spiega che "I positivi registrati oggi, in provincia di Brindisi, sono due: una coppia che è stata a stretto contatto con un caso già accertato da altra Asl".

Dichiarazioni dei dg delle Asl

Dichiarazione del Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Il bollettino epidemiologico registra oggi in provincia di Bari 56 casi di positività al Sars– Cov – 2, di cui 36 sono contatti stretti di casi già individuati e sotto sorveglianza. Il Dipartimento di prevenzione ha avviato indagini – prosegue Sanguedolce – sui restanti 20 casi positivi, con l’obiettivo di individuare origine e fattori di rischio”.

Dichiarazione del Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne: “3 casi segnalati oggi nella provincia Bat. Di questi 1 è sintomatico,mentre su altri due sono in corso indagini epidemiologiche”.

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: “Sono 14 le positività al COVID 19 registrate nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia. Si tratta di: 4 rientri dalla Sicilia; 5 contatti di casi già noti, 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale; 1 persona individuata durante l'attività di screening; 3 persone sintomatiche”.

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “I 6 casi registrati oggi dal Dipartimento di prevenzione riguardano cittadini temporaneamente presenti nella nostra provincia e già in isolamento”.

Dichiarazione del Dg Asl Ta, Stefano Rossi: “I 3 casi positivi Covid a Taranto sono pazienti appartenenti a nuclei di congiunti positivi già riscontrati in precedenza e seguiti, osservati, durante indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione”.