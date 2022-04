Bomba ecologica nel centro abitato: ex sede comunale trasformata in discarica

BRINDISI - Una discarica a cielo aperto, tra le abitazioni, a ridosso di una piazzetta alberata frenquentata anche da bambini che gli incivili contribuiscono a far crescere e di cui gli organi competenti non si accorgono. Accade in via Pace Brindisina, al quartiere Commenda a Brindisi. Il corridoio esterno al retro dell'ex sede comunale è stato trasformato in una discarica abusiva.

Da un paio di mesi vengono abbandonati rifiuti di ogni genere (compreso un carrello di supermercato ed elettrodomestici) da cittadini strafottenti ma al tempo stesso nessuno si preoccupa di rimuoverli. "Eppure da qui ci passa tanta gente, tra cui le forze dell'ordine" commenta un residente. Possibile che nessuno oltre ai cittadini che vivono nella zona si sia mai accorto di quella bomba ecologica le cui dimensioni aumentano giorno dopo giorno?