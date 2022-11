Rifiuti sulla 379 uscita Jaddico, bonifica effettuata

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo nota a firma di Teodoro Piscopiello, presidente del comitato dei residenti nelle aree rurali "Il pioppo" di Brindisi.

Il comitato dei cittadini residenti nelle aree rurali “Il pioppo” ringrazia pubblicamente l’ufficio ambiente del Comune di Brindisi per l’interessamento concreto per le operazioni di pulizia e bonifica del tratto di complanare che corre parallelamente alla Ss 379 all’altezza del Santuario di Jaddico. Le segnalazioni dell’abbandono di rifiuti di ogni genere nelle campagne, a ridosso di tratturi e sulle strade comunali e provinciali sono indispensabili per contrastare nuovi abbandoni, per evitare che gli stessi, dopo le piogge, arrivino al mare tramite la rete dei canali che si diramano nelle contrade di tutto il territorio.

In questo caso la segnalazione inoltrata a ottobre 2022 al Comune di Brindisi ha avuto “effetto” quasi immediato sull’Anas, la società che gestisce il tratto di complanare in questione. E’ necessario coinvolgere in primis il Comune, che come in questo caso, può tempestivamente invitare e sollecitare il proprietario o gestore del tratto stradale a una regolare e continua pulizia e manutenzione, non solo per salvaguardare il paesaggio ma soprattutto per rendere sicure per pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti tutte le strade.

Il comitato che nasce per rendere attrattive le campagne ha come primo impegno quello di difendere la bellezza della natura e la bellezza dei tanti ettari di terra coltivati con passione e sacrifici da tanti imprenditori e lavoratori agricoli, e contrastarne contemporaneamente l’abbandono da parte di tanti proprietari.

Il presidente del comitato "Il pioppo", Teodoro Piscopiello