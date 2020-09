Ordigno sul fondale di Apani: la settimana prossima la bonifica

BRINDISI - Si sta aspettando il miglioramento delle condizioni meteo marine per procedere con le operazioni di bonifica di un ordigno che lo scorso 6 settembre è stato rinvenuto sui fondali in località Apani, sul litorale a nord di Brindisi. Un oggetto dalla forma allungata era stato notato da un bagnante durante un’immersione. La Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Brindisi, recatasi sul posto il Gruppo operativo subacquei della Marina Militare, ha appurato la presenza della bomba, adagiata a una profondità di circa 5 metri, a breve distanza dalla riva. Saranno gli stessi Sub della Marina a procedere con le operazioni di bonifica, la prossima settimana. Una comunicazione è stata inoltrata anche al Comune di Brindisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.