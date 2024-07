Bonificata la scalinata della vergogna: fine dello scempio dopo anni di incuria

BRINDISI – La scalinata di via Nazario Sauro non è più una pattumiera a cielo aperto, divorata dalle erbacce. I lavoratori della Brindisi Multiservizi, attivati dall’amministrazione comunale, alle prime luci di oggi (sabato 20 luglio) sono entrati in azione per ripristinare il decoro sui gradoni che erano diventati simbolo di incuria, degrado e abbandono.

Da anni quella scalinata era un pessimo biglietto da visita per il centro di Brindisi. L’ultimo a denunciare questa situazione, dopo una lunga serie di segnalazioni, è stato Vincenzo Albano, attraverso un articolo pubblicato lo scorso 18 luglio.

L’intervento dell’ex consigliere comunale ha finalmente rotto un’inerzia che andava avanti da troppo tempo. Da stamattina la scalinata di collegamento fra via Nazario Sauro e via Federico II di Svevia, adiacente ai ruderi dell’ex sede dell’Agenzia delle entrate, non è più una discarica nel cuore della città.

“Per quanto riguarda il divieto di percorribilità – fa sapere il sindaco Giuseppe Marchionna - ci vuole più tempo perché c’è un albero che con le sue radici crea problemi alla staticità della scala. Ma stiamo pianificando anche questo”.

