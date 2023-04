Bonus Trasporti, ecco come acquistare l'abbonamento Stp mensile o annuale

Il decreto attuativo governativo del 27 marzo 2023 ha previsto, a partire dal prossimo 17 aprile 2023, la nuova attivazione del portale ministeriale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it per richiedere il Bonus Trasporti valido per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale. A partire già dalla giornata di lunedì 17 aprile è possibile fruire del Bonus Trasporti rilasciato dal portale sopra indicato per l'acquisto dell'abbonamento Stp mensile o annuale presso una delle rivendite autorizzate elencate nella pagina facebook di Stp Brindisi. Le modalità di rilascio e fruizione del Bonus Trasporti e tutte le info sono pubblicate su: www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.