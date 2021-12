Bravo Innovation Hub Agrifood: appuntamento con il “Demo Day”

BRINDISI - Domani 3 dicembre, dalle ore 10 presso Palazzo Nervegna, si svolgerà il “Demo Day” di Bravo Innovation Hub Agrifood; il programma di accelerazione per le startup del settore agroalimentare, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del Pon Imprese e Competitività 2014-2020 e realizzato da Invitalia in collaborazione con Tree, Future Food, Talent Garden, Sud Speed Up e Cetma e Comune di Brindisi.

A partire dalle 10, anche in diretta streaming sulla pagina Facebook “Invitalia per le imprese”, Saba Technology, Earthaumations, Service Biotech, Innovabile, Eco Fly Tech, Tziboo, Newtra Food, Enismaro, Olivante e Drone Air Lab presenteranno in una pitch session i loro progetti innovativi a una platea di investitori nazionali ed internazionali, come Cdp Ventures Capital, Heritage Ventures Airtime Partecipazioni SPA, Mediterranean Phoenix, Doorway, Linkem, G-Factor e Agenzia regionale tecnologia e innovazione.

L’obiettivo del Demo Day per gli startupper sarà di: evidenziare il potenziale di scalabilità del business model della startup; raccogliere possibili commitment ad investire da parte degli investitori presenti; avere feedback per migliorare la propria idea imprenditoriale; posizionarsi sul mercato, presentandosi ad un pubblico di potenziali clienti/investitori.

Il pomeriggio sarà invece dedicato a meeting one-to-one di approfondimento tra gli investitori e le startup non in diretta stream.

All’evento parteciperanno: Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, Alessandro Delli Noci, assessore Sviluppo Economico e Open Innovation, Competitività, Attività economiche e Consumatori della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, presidente Commissione Sviluppo Economico, Emma Taveri, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività del Comune di Brindisi, Marco Bellezza, amministratore Delegato di Infratel Italia, Alfredo Bruni, coordinatore Sviluppo e Open Innovation di Invitalia.