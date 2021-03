Asl Brindisi, per i 129 oss precari possibile la ricollocazione nella ditta di pulizie

BRINDISI - Si è svolto ieri, martedì 30 marzo, alle ore 16 in streaming, l'incontro organizzato dalla regione Puglia per decidere del futuro degli otre 800 operatori socio sanitari impiegati negli ospedali pugliesi. Alla riunione, alla quale ha preso parte, anche, il sindacato Cobas, la regione ha ribadito che i contrattualizzati a tempo determinato sarnno assunti dalla graduatoria del concorso di Foggia, mentre per 129 precari ai quali non può essere rinnovato il contratto, la Asl di Brindisi, così come dichiarato dal dg, Giuseppe Pasqualone, proporrà la ricollocazione nella nuova azienda di pulizie attraverso la gara Consip che sarà avviata a giorni.

"Il direttore generale - spiega Roberto Aprile, segretario Cobas - ha anche affermato che nella nuova ditta di pulizie saranno assunti anche i precari attuali di Sanitaservice. Siamo contenti perché quella graduatoria relativa al concorso nasce da una nostra lotta condotta per anni per la stabilizzazione di 54 precari. Il presidente Emiliano, ci è stato riferito all’interno della riunione, si relazionerà con il ministro della salute, Speranza e i governatori delle regioni meridionali all’interno della conferenza Stato-Regioni, per costituire un tavolo dove gestire il tutto per i 14mila vincitori e idonei del concorso di Foggia. Se ciò avverrà saranno assorbiti tutti e i 14mila idonei e vincitori, compresi tutti i precari oss oggi rimasti fuori."