Brindisi accelera: da lunedì mille tamponi al giorno e l'attivazione di 6 Usca

BRINDISI - La Asl di Brindisi a partire dal prossimo lunedì processerà mille tamponi al giorno per garantire una gestione rapida dei test soprattutto in questo periodo dove si registrano, giornalmente, aumenti di positivi e di ricoverati. Lo ha annunciato il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, durante video conferenza che ha tenuto nel pomeriggio di oggi, 28 ottobre, con i sindaci della provincia. Tra le novità, anche, l'attivazione di 6 Usca nell'intera provincia, finalizzata alla gestione domiciliare dei pazienti Covid che non necessitano del ricovero in ospedale e il reparto di Pneumologia del Perrino che diverrà reparto Covid con 20 posti letto.

La riunione è servita, anche, per fare il punto della situazione nei singoli Comuni e per esporre, da parte dei primi cittadini, le singole criticità vissute. A partire dal comportamento dei medici di famiglia e dei pediatri che, in molti casi, si rifiutano di visitare adulti e bambini. Queste situazioni, ha ribadito Pasqualone, non devono accadere perchè, con le dovute precauzioni, i medici sono tenuti a ricevere i pazienti o a recarsi presso le abitazioni degli stessi. Se necessitano di dispositivi di protezione indiviuali sarà la stessa Asl a venire loro incontro. Altra nota dolente per i sindaci la comunicazione dei dati dei contagi che arrivano sempre con ritardo. Anche in questo caso, il direttore della Asl si è impegnato affinchè la comunicazione sia celere e primaria per i sindaci.

La preoccupazione maggiore, in conclusione, riguarda l'ondata influenzale che sta per arrivare ma la Asl come ha fatto sapere Pasqualone, ha posti letto a sufficienza per fronteggiare le criticità e a breve partiranno, anche, delle convenzioni con gli hotel della provincia per accogliere chi è costretto a stare in quarantena e non può convivere con altri congiunti. Già da oggi, sono disponibili 50 stanze presso l'albergo "Eden" di Torre Canne per azienti Covid che non hanno bisogno di ospedalizzazione. L'appuntamento con i sindaci per gli aggiornamenti si terrà il prossimo mercoledì.