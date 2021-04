Agifar e l'iniziativa #PerMano a supporto della ricerca oncologica pediatrica

BRINDISI - Agifar Brindisi (associazione giovani farmacisti) prosegue il suo impegno nella raccolta fondi #PerMano indetta da Fenagifar, in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, e il patrocinio a livello nazionale di Fofi, Federfarma ed Utifar, nell’ambito della ricerca oncologica pediatrica. Come altre Agifar regionali e provinciali, anche i giovani farmacisti di Brindisi si impegnano, già da diversi mesi, a supportare la ricerca per donare speranza, gioia e futuro ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. In questo periodo, in cui il distanziamento sociale condiziona la vita quotidiana, Agifar ha scelto di proseguire il suo impegno (finora sono stati raccolti circa 1300 euro) coinvolgendo la cittadinanza.

Sui banconi delle farmacie e parafarmacie della provincia che aderiscono all’iniziativa, ci sarà fino a novembre 2021, un salvadanaio con il logo #PerManoAgifarBrindisi per raccogliere le donazioni degli utenti della farmacia. Le monetine che appesantiscono il portafoglio o si sparpagliano nella borsa possono così acquistare un nuovo valore e un nuovo significato nel salvadanaio #PerMano: tanti piccoli gesti di solidarietà, sommati, permetteranno di assegnare una borsa di studio di 33mila euro ad un meritevole ricercatore e al suo team, con lo scopo di raggiungere nuovi obiettivi ed importanti passi avanti nella ricerca sui tumori pediatrici, e di contribuire concretamente al miglioramento della vita dei piccoli pazienti oncologici grazie a nuovi protocolli di cura.

Per coloro che volessero fare una donazione diretta, Agifar Brindisi ha attivato anche la raccolta fondi on-line: https://insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/raccolta-fondi-agifarbrindisi-permano/. Al fine di pubblicizzare l’importante iniziativa e sensibilizzare i cittadini all’importanza della ricerca sono stati creati anche dei profili sui più importanti canali social: Instagram: https://instagram.com/permano_agifarbrindisi?igshid=1flvenzq8cjv9; Facebook: https://www.facebook.com/Permano_agifarbrindisi-107372801454744. L'iniziativa è patrocinata dall’Ordine dei farmacisti di Brindisi e Federfarma Brindisi, con il supporto logistico nella distribuzione delle locandine e dei salvadanai i corrieri dei depositi dei medicinali e i farmacisti.