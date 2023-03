Allargamento di Canale Pigonati: in vista studi tecnici di fattibilità

BRINDISI - In vista studi tecnici di fattibilità per l'allargamento di Canale Pigonati a Brindisi: lo annuncia il commissario regionale di Forza Italia e deputato Mauro D'Attis. Si legge in una nota del parlamentare: "Oggi (mercoledì 15 marzo, ndr) ho partecipato alla riunione per alcuni interventi nel porto di Brindisi, promossa dall'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Abbiamo finalmente affrontato seriamente la questione della possibilità di allargare il canale Pigonati. La conclusione di questo primo incontro è di avviare gli studi tecnici di fattibilità dell'opera e di valutazione sulla sua reale utilità: si tratta di un passaggio essenziale per accantonare ogni pregiudizio sia di coloro che militano per il 'sì' all'opera sia di coloro che sono nel campo avverso".

Non finiscono qui le notizie relative al porto del capoluogo adriatico. Novità importanti anche per quanto riguarda la vasca di colmata. Prosegue la nota di D'Attis: "Detto ciò, non posso che essere particolarmente contento anche perché oggi prende il via un intervento che ho seguito e seguo con la massima attenzione: è stata pubblicata la gara per la cosiddetta 'vasca di colmata' del porto di Brindisi, opera gestita dal commissario Ugo Patroni Griffi e sulla quale c'è grande attenzione del collega sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante. Il potenziamento infrastrutturale dello scalo portuale è una priorità, una scelta strategica che rivendichiamo e di cui tutto il territorio beneficerà in termini di crescita economia e occupazionale".