Alluvione in Calabria, la Protezione civile brindisina in soccorso

BRINDISI - Sono quattro le squdre della Protezione civile della regione Puglia partite in soccorso della Calabria dove, nelle scorse ore, si è abbattutto un violento nubifragio che ha interessato, maggiormente, la città di Crotone sommersa dall'acqua. Alle 4 di questa mattina ( 22 novembre), allertati dal coordinamento provinciale di Brindisi, e su richiesta del dipartimento regionale coordinato da Giannicola D'Amico, le locali associazioni di protezione civile di San Pietro Vernotico e Cellino San Marco, sono partiti, immediatamente, in Calabria in soccorso della popolazione.

In particolare, i volontari di San Pietro Vernotico, 3 in tutto, hanno portato a loro seguito la pompa idrovora con potenza di aspirazione di 6000 litri al minuto. La squadra è partita insieme alla colonna mobile di Lecce guidata dal coordinatore Salvatore Bisanti. Al momento sono, quindi, quattro le squadre pugliesi interessate: una da Brindisi, una da Taranto e due da Lecce e non si escludono, nei prossimi giorni, ulteriori partenze data la situazione meteo in peggioramento con allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria.