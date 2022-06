Brindisi e le Antiche Strade: sul National Geographic uno speciale sul Cammino della Via Appia

BRINDISI - L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, continua il suo impegno nella valorizzazione e promozione dei Cammini ed Itinerari che incrociano la città di Brindisi e naturalmente una parte fondamentale riguarda la Via Appia, la Regina Viarum.

"Tra conferenze, letture, degustazioni, passeggiate culturali, etc abbiamo fatto riscoprire alla cittadinanza, ma anche ai tanti camminatori, pellegrini e turisti le bellezze della nostra città, Brindisi ed il mondo del Turismo lento". Si legge in una nota dell'associazione.

"Tra i tanti visitatori, proprio l’anno scorso, in occasione dell’Appia Day, per cui stiamo già lavorando alla nuova edizione, abbiamo avuto il piacere di avere come ospiti due importanti giornalisti: Nina Strochlic del National Geographic America, che ha redatto un servizio speciale proprio sulla Via Appia e Raffaele Panizza che scrive per VanityFair, Vogue ed altre prestigiose riviste".

"I due sono rimasti così colpiti dalla nostra organizzazione, che sono stati nostri graditi ospiti per tre giorni, accompagnati dalla presidente Rosy Barretta e dal dott. Antonio Melcore, responsabile Cammini e Itinerari Culturali, hanno potuto così raccogliere numeroso materiale, ascoltare le nostre testimonianze ed addentrarsi nelle bellezze della nostra città approfondendo così il mondo dei Cammini ed Itinerari Culturali".

"Lo scambio cordiale di conoscenze si è prolungato sino a tutto il 2022, con una cospicua corrispondenza relativa al ruolo della città nell’Antica Roma e sul Cammino dell’Appia Antica, che ha portato proprio in queste ore alla realizzazione dello speciale della prestigiosa rivista internazionale del National Geographic, già disponibile articolo online (https://www.nationalgeographic.com/travel/article/reviving-europes-first-superhighway fbclid=IwAR3P2JqFn7BqHJYPaeBFKhuMn-qRXdrobMCYFQhtj1SvdRLRiLZtlfysuc4) e nelle Edicole e librerie da Luglio".

"Siamo orgogliosi di aver contribuito, ancora una volta, a rilanciare il nome e l’immagine della nostra città come Crocevia di rotte, percorsi e cammini, riuscendo a far raccontare e parlare di Brindisi, su quella che reputiamo essere una delle più illustri riviste del settore".

"Inoltre, vogliamo informare i pellegrini, viandanti e camminatori, che presso il “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti”, che grazie al programma “Riusa Brindisi”, ha sede in Via Giovanni Tarantini 35, presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, è possibile ricevere sulle proprie credenziali del cammino, il timbro ufficiale di “Brindisi Città terminale della Via Appia – Regina Viarum” oltre che il Testimonium che certifica la fine del cammino percorso lungo le 29 tappe della Regina Viarum, che come disse Vitruvio, vede in quest’opera ingegneristica un’importante infrastruttura che unisce tre aggettivi: “solidità, utilità e bellezza”.