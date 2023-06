Antimafia sociale, la presentazione del progetto "Il circolo della legalità"

BRINDISI - Venerdì 23 giugno alle ore 19,30 a parco Buscicchio nel quartiere Sant’Elia, a Brindisi, ci sarà l’evento di presentazione del progetto "Il circolo della legalità", finanziato nell'ambito del p.o. Puglia Fesr/Fse 2014/2020 - ot 9 - azione 9.6 - avviso 2/2017 -"Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano" e di alcuni estratti ed esiti delle attività che hanno avuto corso durante il suo svolgimento.

Il soggetto capofila del progetto è il Consorzio delle associazioni antiracket antiusura "Rete per la legalità" e i partner sono il Comune di Brindisi, Sinergia Scs, Il faro Scs, Profeta associazione per lo sviluppo del territorio, Crisi - Centro ricerche interventi stress interpersonale Scs. La serata è organizzata e ospitata da Legami di comunità - Brindisi. Finalità del progetto sono state: educare alla legalità e all’antimafia sociale un’ampia parte della comunità cittadina (giovani, professionisti, imprenditori e volontari), così da poter sostenere le persone che hanno subito direttamente o indirettamente le mafie. Attraverso la percezione diretta delle difficoltà reali di chi vive drammi quali l’usura, il racket o l’oppressione mafiosa, si potrà dare una risposta concreta a un fabbisogno diffuso.

L'occasione è data dalla convocazione di un incontro dei vertici della presidenza nazionale di Sos impresa rete della legalità - Associazione antiracket antiusura a cui aderisce il Consorzio antiracket Puglia. All’iniziativa aderiscono: Giuseppe Marchionna (sindaco di Brindisi); Michela La Iacona (prefetto di Brindisi); Antonio De Donno (procuratore della Repubblica di Brindisi); Annino Gargano (questore di Brindisi); Piergiorgio Vanni (comandante provinciale della guardia di finanza); Raffaele Federico (comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Brindisi). Per la presidenza nazionale di Sos impresa - Rete della legalità saranno presenti: Luigi Cuomo (presidente e coordinatore regionale Campania); Pippo Scandurra (vicepresidente vicario nazionale in rappresentanza della Regione Sicilia); Lino Busà (vicepresidente nazionale e coordinatore Regione Lazio); Fausto Maria Amato (vicepresidente nazionale, responsabile dell’ufficio legale); Valerio Perrone (vicepresidente nazionale e coordinatore della Regione Puglia). La serata è condotta e mediata da Marcello Biscosi, avvocato civilista e noto speaker radiofonico di Ciccio Riccio e Lucia Portolano, giornalista di Repubblica e direttrice di Brindisioggi.it.

Interverranno il sindaco Giuseppe Marchionna; Valerio Perrone, presidente dell’associazione antiracket antiusura “Rete per la Legalità”, con interventi dei rappresentanti degli enti partner; il presidente nazionale Sos impresa - Rete della legalità; la proiezione slideshow Preso Bene: racconto del processo partecipativo di riattivazione di un bene confiscato a cura del Comune di Brindisi; il tenente colonnello Raffaele Federico sul tema dei beni confiscati e della promozione della legalità; la proiezione del video Il circolo della legalità, realizzato con un gruppo di ragazzi e di p.o. Puglia Fesr/Fse 2014/2020 - ot 9 - azione 9.6 - avviso 1 2/2017 - "Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano"; ragazze adolescenti che hanno partecipato a vari incontri sui temi della legalità, del racket delle estorsioni, dell'usura, della criminalità, durante le attività della prima annualità di progetto in capo ai partner Crisi e Il faro; il procuratore e del prefetto che consegnano i riconoscimenti per il lavoro svolto ai ragazzi che hanno partecipato al primo anno di attività delle cooperative partner Crisi e Il faro; interventi dei ragazzi e delle istituzioni; l’estratto dello spettacolo dal vivo di Sant’Elia Malatìa, frutto di due anni e mezzo di lavoro di uno staff di professionisti nel campo delle arti visive, arti terapie, teatro, musica, scrittura creativa, scenografia, fotografia e videomaking, che hanno costituito l’omonima compagnia popolare di teatro con un gruppo variegato ed eterogeneo composto da più di 25 partecipanti tra bambini, ragazzi e adulti del quartiere e non solo, 14 dei quali sono tutti in scena per questa pièce; il sindaco assegnerà inoltre il riconoscimento a Legami di comunità - Brindisi, consegnandolo ai componenti della compagnia popolare di teatro Sant’Elia Malatìa, nata durante e grazie al progetto Il circolo della Legalità; un breve intervento per descrivere sinteticamente le tante attività nel parco Buscicchio oggetto di rigenerazione urbana e di Legami in genere; la proiezione del video Il viaggio di Bilan, cortometraggio di animazione realizzato durante la seconda annualità a cura delle cooperative sociali Crisi e Il Faro; i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte alle attività della seconda annualità di attività a cura delle cooperative Crisi e Il Faro intervengono con una testimonianza e vengono omaggiati di un riconoscimento da parte di un rappresentante delle istituzioni; la proiezione del video a cura di Legami di comunità con il racconto del percorso Sant’Elia Malatìa; la proiezione del video a cura del Consorzio rete antiracket con l’omaggio e il ringraziamento alle vittime di mafia.

Per info contattare la portineria di comunità: cell 3517403322; mail: info@legamidicominuta-br.it.