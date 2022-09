Emergenza sangue. Appello dal Centro trasfusionale del Perrino: "Venite a donare"

BRINDISI - "Abbiamo bisogno di voi, chi può vada a donare al Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino". E' l'appello di Antonella Miccoli, direttrice del centro trasfusionale del Perrino di Brindisi dove si segnala carenza di scorte di sangue, sotto pressione, soprattutto, nel periodo estivo per l'alto fabbisogno di sangue ed emocomponenti legato a reparti ed operazioni chirurgiche. "Invito i cittadini a dare il proprio contributo in un momento di forte criticità, servono volontari con urgenza", dichiara in maniera disperata la dottoressa, ricordando che donare è sicuro e che al Centro si accede attraverso un percorso protetto. Per informazioni chiamare il numero 0831.537274.