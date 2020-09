Arci Brindisi, riprende il progetto dell'aula studio

BRINDISI - Community Hub Brindisi, il circolo Arci della città di Brindisi, grazie alla collaborazione degli spazi offerti da Anpi Brindisi, riprende il suo progetto dell'aula studio. "Un'occasione unica per poter offrire ai ragazzi - fanno sapere dall'Arci - visto l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, subito dopo il lockdown, una nuova ripresa delle attività inerenti allo studio, in uno spazio unico nel suo genere in quanto in pieno centro e in una cornice di alto rilievo storico per la città di Brindisi, la Corte degli artigiani (ex convento delle scuole Pie). La forza di riprendere le attività del nostro circolo sono ben motivate, proprio vista l'emergenza sanitaria che, ancora adesso non è da sottovalutare, abbiamo il coraggio di portare avanti iniziative culturali, attraverso le misure anti contagio e le linee guida imposte dal Governo, crediamo in una ripresa costruttiva e di impegno per tutti".

Poi, una riflessione da parte di Arci sul lockdown: "Un Arci sempre attiva e resistente perchè abbiamo attraversato il lockdown, non senza problemi, e ora vogliamo ripartire per essere più forti di prima. Vogliamo ricostruire nella partecipazione, rinsaldare e allargare la nostra comunità, la socialità, il mutualismo e la solidarietà per continuare ad essere un antidoto all'emarginazione e impoverimento culturale e materiale. E vogliamo farlo grazie alla forza delle nostre socie e dei nostri soci".

L'aula studio Arci è aperto dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19. Occorre prenotarsi (massimo dieci posti) utilizzando i seguenti canali social Facebook e Instagram, o scrivendo all'email communityhubrindisi@gmail.com; oppure scrivendo al gruppo whatsapp Arci https://chat.whatsapp.com/GkisTbA1usk5BJCVYKyWnb.