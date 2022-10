Rossi incontra i precari Sanitaservice: "Lunedì a Bari per chiedere la proroga"

BRINDISI - "Oggi ho incontrato le lavoratrici ed i lavoratori di Sanitaservice in presidio permanente davanti l'ex ospedale Di Summa. Condivido le ragioni della loro protesta, sono stati lavoratori determinanti nella fase pandemica per assicurare i servizi fondamentali per la campagna di vaccinazione svolta con successo negli hub di Brindisi." E' quanto dichiara Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, dopo aver incontrato e parlato questa mattina (sabato 1 ottobre 2022) con i lavoratori il cui contratto è scaduto ieri (venerdì 30 settembre 2022) e la cui richiesta di proroga non è stata accettata dall’assessore alla sanità della della Regione Puglia, Rocco Palese, se non viene nominato il nuovo amministratore unico della Sanitaservice.

"Ritengo inaccettabile questa decisione - continua Rossi - non la condivido perché da una parte abbiamo circa 65 lavoratori con le loro famiglie, e dall'altra occorre garantire efficacia e qualità dei servizi negli hub vaccinali, considerato che la fase pandemica è tutt’altro che finita. Lunedì sarò a Bari in Commissione regionale per chiedere all'assessore Palese ed al presidente Emiliano di rivedere tale decisione, di prorogare i contratti, per dare garanzie occupazionali alle lavoratrici e ai lavoratori, e allo stesso tempo assicurare la campagna vaccinale negli hub che è essenziale per superare questa difficile fase".