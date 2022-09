Precari Sanitaservice, nessuna proroga di contratto: prima la nomina dell'amministratore

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo nota a firma delle sigle sindacali della Funzione pubblica Cgil, Cisl, Fials e Uil in riferimento alla protesta dei precari della Sanitaservice della Asl di Brindisi con contratto a tempo determinato in scadenza oggi, venerdì 30 settembre 2022.

Questa mattina (venerdì 30 settembre 2022) dinanzi la sede dell’ex ospedale “Di Summa” di Brindisi da parte di 64 lavoratori e lavoratrici di Sanitaservice (46 ausiliari e 18 amministrativi), il cui contratto scadeva oggi, venerdì 30 settembre non hanno ricevuto rinnovo. Si tratta di lavoratori che hanno prestato servizio durante tutto il periodo della pandemia con mansioni di ausiliariato e amministrativo degli hub vaccinali e che, così come da accordi con il direttore generale dell’Asl di Brindisi Flavio Roseto, avrebbero dovuto ricevere la proroga dei contratti da parte della Regione Puglia.

Proroga di un mese – era stato assicurato - al fine di avere il tempo di convocare un tavolo tecnico per capire quali fossero le carenze di personale. Invece, non solo la proroga non è arrivata ma il diniego rispetto al prolungamento dei contratti è stata giustificata con una motivazione a dir poco banale se non paradossale: non avendo ‘colposamente’ ancora provveduto alla nomina dell’amministratore unico di Sanitaservive, l’amministratore pro tempore non sarebbe in grado di firmare le proroghe. Eppure, Sanitaservice è una società in house totalmente partecipata dalla Asl e, pertanto, il problema sarebbe facilmente risolvibile.

Lunedì ricomincerà la campagna vaccinale per la quarta dose. Con quale personale a Brindisi? Visto che le risorse umane formate nelle hub vengono mandate a casa ed insieme a loro 64 famiglie e i loro bambini senza retribuzione per vivere? I lavoratori resteranno anche la notte in presidio finché non arriveranno risposte.

Fp Cgil Brindisi Chiara Cleopazzo, Uil Fpl Luca Facecchia, Fials Elena Marrazzi, Cisl Lacorte Giuseppe