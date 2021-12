E' Natale, dona di più: raccolta straordinaria dell'Avis Brindisi

BRINDISI - L’Avis comunale Brindisi, in collaborazione con il centro Trasfusionale dell’ospedale “A.Perrino”, l’associazione sportiva Sergio Ragno e la Cedas Brindisi organizza, domenica 19 dicembre, dalle ore 8 alle ore 12, (ultimo emocromo), una

raccolta straordinaria sangue presso il centro Trasfusionale, nel rispetto delle misure necessarie anti Covid.

Prima di donare è preferibile aver fatto una colazione leggera con thè, biscotti secchi, caffè e fette biscottate con marmellata. In particolare si ricorda che è necessario non aver fatto tatuaggi o piercing negli ultimi 4 mesi, non aver assunto antinfiammatori nei 5 giorni antecedenti alla donazione non aver assunto antistaminici, antibiotici/cortisone negli ultimi 15 giorni.

Prenotazione necessaria chiamando o scrivendo un sms ai numeri 375-5282712 oppure 0831-523232. Inviando una mail a brindisi.comunale@avis.it o tramite Dìdirect sulla pagina Instagram: aviscomunalebrindisi