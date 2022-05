Brindisi, rigenerazione urbana: avviato iter per documento di programmazione

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha avviato l’iter di formazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana all’indomani dell’approvazione della Legge Regionale n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana” che, di tale strumento, definisce contenuti e obiettivi. Il documento, tutt’ora vigente, è stato concepito nell’ambito delle azioni strategiche della cosiddetta “Area vasta brindisina” contestualmente all’avvio di programmi comunitari di sviluppo dei territori dell’Unione Europea. Il contesto programmatico delineato e l’ottenimento di cospicui finanziamenti pubblici hanno consentito di attuare interventi di rigenerazione che hanno cambiato il volto della città di Brindisi, tra questi: il water front del lungomare Regina Margherita, la sistemazione di via del Mare, la rigenerazione di Tuturano e quella del Paradiso (quest’ultima in corso di completamento).

In continuità con il processo avviato, l’amministrazione comunale ha deciso di orientare le azioni strategiche integrate per la rigenerazione del territorio verso obiettivi cogenti e coerenti con il proprio programma elettorale: la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-archiettonico-paesaggistico, la difesa e la fruizione della costa, la riqualificazione delle periferie, le infrastrutture per l’alta formazione e la conoscenza, la mobilità e i trasporti, il turismo e lo sport.

La programmazione degli interventi è stata concepita nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo avviato dal governo centrale nell’estate 2019 e tutt’ora in corso di definizione (Cis Brindisi Lecce Costa Adriatica). Sono stati così elaborati tre distinti documenti: il primo (“Strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile della città di Brindisi”) già approvato nell’agosto 2019 dalla Giunta Comunale a valle di un percorso partecipativo, il secondo e il terzo (“Riqualificazione integrata della costa nord” e “Riqualificazione integrata della costa sud”) approvati dalla Giunta Comunale lo scorso marzo.

Questi tre nuovi documenti costituiranno, appunto, i contenuti integrativi ed aggiornati del vigente Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana del Comune di Brindisi. L’assessorato all’Urbanistica e Rigenerazione Urbana intende far partecipare la comunità brindisina nell’incontro programmato martedì 24 maggio dalle 17 alle 20 presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città. All’incontro saranno presenti la dirigente del settore Urbanistica Marina Carrozzo, la professoressa Angela Barbanente e la professoressa Francesca Calace del Politecnico di Bari.

Il metodo sarà quello già sperimentato nell’ambito della partecipazione alla formazione del Documento Programmatico Preliminare al Pug di Brindisi nell’autunno 2018: una breve introduzione sui temi generali della rigenerazione urbana e territoriale e su quelli specifici dell’ambito costiero brindisino e la distribuzione di un questionario a risposta multipla “Costa di brindisi ambiente-comunita’-economia” redatto dall’assessorato in collaborazione con la professoressa Caterina De Lucia, de Dipartimento di Economia, Management e Territorio, dell’Università di Foggia.

La fase di partecipazione della comunità si concluderà il 31 maggio 2022. Infatti il questionario sarà pubblicato sulla sezione del Pug del sito internet del comune di Brindisi (accessibile dal link: https://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/166) da cui potrà essere compilato ed inviato, al fine di poter acquisire un campione statistico significativo. Il questionario sarà, altresì, distribuito in forma cartacea in portineria degli uffici del Settore Urbanistica del Comune di Brindisi, in v. Casimiro 32, dove potrà essere compilato anche con l’assistenza del personale comunale addetto alla partecipazione.

I risultati della partecipazione cittadina costituiranno un capitolo utile ed essenziale del nuovo Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana del Comune di Brindisi redatto dall’Ufficio di Piano del Settore Urbanistica, che sarà proposto al Consiglio Comunale nel prossimo mese di giugno. Tutte le informazioni inerenti la partecipazione al nuovo Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana del Comune di Brindisi potranno essere richieste alla Responsabile della partecipazione dott.ssa Giuliana Carlucci seguente indirizzo e-mail: giuliana.carlucci@comune.brindisi.it e al seguente numero telefonico 0831229170, fino al 31.05.2022.