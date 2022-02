Baglioni al gelo nel "Verdi", arrivano anche le scuse del sindaco Rossi

BRINDISI - L'impianto di riscaldamento del Nuovo Teatro Verdi è "notoriamente precario", proprio per questo ciò che è successo durante il concerto di Claudio Baglioni a Brindisi lascia perplessi. Dopo le scuse del direttore artistico Carmelo Grassi, arrivano quelle del sindaco brindisino Riccardo Rossi. Scuse all'artista e al pubblico, lasciati al gelo domenica (6 febbraio) sera. Il concerto del cantante è stato caratterizzato dal freddo, causato dal malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. Baglioni, a un certo punto, ha chiesto il cappotto, lanciando più volte frecciatine: "Non pensavo di venire alla settimana bianca proprio a Brindisi, accendete la luce così mi riscaldo".

All'indomani dell'evento sono arrivate le scuse di Carmelo Grassi, con una precisazione: "Con l'ospite e il pubblico intendo scusarmi a nome della Fondazione. Tuttavia, tengo a precisare, a piena smentita delle voci circolate sui social che addossano al mio ruolo la responsabilità del disservizio, che mi occupo della direzione artistica del teatro intervenendo nelle scelte legate alla programmazione, non anche della gestione tecnica che ricade su altre figure". Ergo: non ve la prendete con me.

Oggi, martedì 8 febbraio, arrivano le scuse di Rossi, con la promessa di stanare il colpevole. "Ciò che è accaduto domenica sera, con palco e prime file della platea del Nuovo Teatro Verdi al gelo, getta un'ombra negativa sulla città e sulla sua immagine a livello nazionale. Oggi, dopo aver effettuato le opportune verifiche, sento la necessità di informare i miei concittadini che questa vicenda sarà gestita, come di dovere, nelle sedi opportune ma nel frattempo ho provveduto ad inviare a Claudio Baglioni e al suo staff le mie scuse personali e dell'Amministrazione che rappresento", ha spiegato il primo cittadino.

Ma come? Si gela a Brindisi? Eppure la città è famosa per ben altro, prosegue Rossi: "Ho spiegato loro che questa città si è sempre contraddistinta per ben altro calore e che la capacità di accoglienza dei brindisini non è stata ben rappresentata. L'ho invitato a tornare a trovarci, promettendo ciò che avrebbe meritato in termini di ospitalità e trattamento". E per le cause? L'Amministrazione sta svolgendo tutte le verifiche del caso. Ancora Rossi: "Il malfunzionamento dell'impianto, proprio perché notoriamente precario, non può essere un evento improvviso né tanto meno può essere lasciato al caso".