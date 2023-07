Blackout sulla litoranea: sabato sera da incubo per ristoranti, lidi e clienti

BRINDISI - Il sabato sera è arrivato, le condizioni meteo sono più che farevoli, l'Adriatico incanta, amici e famiglie si dirigono verso la litoranea di Brindisi per passare la serata a un tavolo di un ristorante e, magari, il dopo-cena in un lido. Ma verso le 20, il contro-esodo. Quello che è accaduto ieri (sabato 22 luglio 2023) a Brindisi è tutto in questa immagine: il mesto ritorno causato dal blackout che ha interessato la zona (in questo articolo, i vari disagi in provincia). Ristoranti e lidi costretti a chiudere, ad annullare le serate e a disdire i tavoli. Niente elettricità, buio totale, lo staff che controlla i frigoriferi, pieni di pescato da servire. I titolari rabbuiati che fanno la conta dei danni, che devono spiegare ai clienti che no, la colpa non è nostra, è un'emergenza. Alcuni hanno già mandato una pec a e-distribuzione, ma pensano anche di adire le vie legali, perché i danni ci sono stati. E tanti. Non si tratta solo di una serata - un sabato sera di luglio, pienone assicurato - annullata, non si tratta di doversi scusare con i clienti - che magari avevano organizzato una festa privata con 60 persone, impossibile rivolgersi poi altrove -, ma si tratta anche di fare i conti con la merce deperibile.

"Non abbiamo avuto il tempo di fare niente"

Le avvisaglie ci sono state durante il giorno, la corrente andava e veniva. Fabrizio Tregua del Porticciolo ha iniziato ad avere cattivi pensieri, ma intanto lavorava e preparava al meglio la serata: i prenotati erano molti più di 200. Zona Materdomini, lo staff è all'opera, ma il lavoro dei ragazzi sarà vanificato dopo le 19, quando il blackout si paleserà in tutti i suoi disagi correlati. "Sì, le avvisaglie ci sono state - spiega Tregua - ma non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal distributore, così non ci siamo potuti organizzare con un generatore adeguato. Non si tratta solo del mancato introito, ma abbiamo dovuto disfarci di mitili, che non possono essere congelati, e crostacei, per esempio". La clientela è stata molto comprensiva con Tregua e i suoi ragazzi, esprimeva ovviamente dispiacere, ma ha saputo anche essere solidale, capendo la difficoltà di un imprenditore che si trova a dover chiudere di sabato sera a luglio. Sempre Tregua: "Abbiamo inviato una pec a E-Distribuzione, aspettiamo un riscontro. Ovviamente, io e i colleghi siamo in contatto, vogliamo fare noi rete per pensare a un'azione legale. Sperando che non succeda di nuovo, ovviamente".

"Danno non solo per noi, ma anche per la clientela"

All'indomani del sabato sera da incubo, Tommaso Moccia dell'Oktagona fa la conta dei danni, della merce da buttare. Dirige il suo staff e rimane calmo, ma quello che è accaduto la sera prima non gli va proprio giù. Aveva predisposto tutto, insieme allo staff, per una serata che prometteva bene, complici le condizioni meteo favorevoli. Prima, una cena. Poi, serata musicale con dj-set. Ma alle 19:40, la doccia fredda. Per Moccia "si è trattato di un problema doppio. Mettiamo un attimo da parte il nostro lavoro, pensiamo anche ai clienti. Ieri avevamo anche tavolate consistenti, con feste private, gente che doveva festeggiare un lieto evento. Abbiamo dovuto dire loro che non si poteva più fare, all'ultimo. Vuol dire che non hanno festeggiato: dove vanno 60 persone di sabato sera se non hanno prenotato"? Moccia riporcorre gli eventi, parla di voci incontrollate, della sperenza che di lì a poco il servizio sarebbe stato ripristinato. Ma non è andata così. Accadrà molto dopo le 2, quando tutto è stato già ampiamente compromesso. Moccia spiega che, oltre al problema della merce, c'è anche quello delle schede di forni e frigoriferi che saltano. Insomma, i danni patiti in questo sabato sera sono ancora in corso di quantificazione, ma certamente sono consistenti.