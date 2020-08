Cala Materdomini, ultimati i lavori di messa in sicurezza

BRINDISI - Sono ultimati i lavori di messa in sicurezza della spiaggia Cala Materdomini, un primo intervento per rendere accessibile l'area alla cittadinanza. I lavori veri e propri del progetto di rigenerazione inizieranno in autunno quando ci saranno le condizioni meteomarine ottimali. La caletta è stata delimitata dalla staccionata in legno e sono stati creati gli accessi pedonali, lateralmente in direzione diga di Punta Riso è presente un parcheggio sulla destra ad accesso libero.





"Abbiamo ritenuto di fare questo primo intervento per rendere fruibile in sicurezza una spiaggia a cui i cittadini tengono molto e aspettano da tempo di vedere riqualificata definitivamente nel migliore dei modi - afferma l'assessore alle politiche ambientali, Roberta Lopalco - in attesa di dare avvio al cantiere definitivo nel prossimo autunno, quando i lavori non saranno di intralcio ai bagnanti e l'area sarà completamente libera."