Antonio D'Amore nuovo commissario della camera di commercio

BRINDISI - Antonio D'Amore, già presidente dell'ente, è il nuovo commissario della camera di commercio di Brindisi. La nomina è arrivata dal governo che ha designato, inoltre, Gianfranco Chiarelli quale commissario, invece, per la camera di commercio di Taranto. “Mi sono battuto in silenzio perché accadesse e sono contento che il governo ha deciso di nominare due commissari distinti - dichiara l'onorevole Mauro D'Attis -. Un’insensata riforma ne ha accorpate tante, riducendo fortemente i servizi sul territorio. Le province di Brindisi e Taranto devono avere ognuna la propria camera di commercio. Mi sono sempre opposto alla fusione che ritengo penalizzi entrambi i territori. L’ho fatto già da quando non ero deputato. L’ho fatto al fianco del compianto Alfredo Malcarne al quale va riconosciuto il merito di essersi opposto a quella scelta che oggi è ancora in attesa di sentenza della giustizia amministrativa. Rivolgo i migliori auguri per questa gestione commissariale al dottore Antonio D’Amore di Brindisi e all’avvocato Gianfranco Chiarelli di Taranto”.