Camera minorile di Brindisi, Simonetta De Carlo è il nuovo presidente

BRINDISI - L’avvocato Simonetta De Carlo è il nuovo presidente della Camera minorile di Brindisi, l’associazione forense costituita in Brindisi nel marzo 2016, che ha ad oggetto lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione nell’ambito del diritto minorile e della famiglia. Simonetta De Carlo prende il posto del presidente uscente, l'avvocato Vita Calò, che rimane in carica nel ruolo di addetta alle pubbliche relazioni. L'associazione opera da 4 anni nella provincia brindisina ed è votata anche al sociale attraverso eventi e corsi di formazione per la promozione e diffusione del diritto di famiglia e dei minori.

Lo scorso 6 ottobre è stato deliberato il rinnovo del direttivo affidando la carica di vice oresidente all’avvocato Giusy Torre e quella di addetta alle pubbliche relazioni a Vita Calò, riconfermando invece la carica di segretaria all’avvocato Francesca Cesaria e di tesoriere all'avvocato Alessandro Paladini. Simonetta De Carlo, ringraziando la presidente uscente per l’ottimo lavoro svolto e per i risultati raggiunti, auspica un maggior intervento e confronto nelle attività di studio e di formazione nell’ambito del settore del diritto minorile e diritto di famiglia, cercando di consolidare e garantire sul territorio una collaborazione con le Istituzioni, gli enti e gli ordini professionali che a vario titolo si occupano di minori.