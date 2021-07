Carabinieri forestali: il generale Marzo in visita al comando provinciale

BRINDISI - Questa mattina, giovedì 8 luglio, il comandante delle unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei carabinieri, generale di corpo d’ armata Antonio Pietro Marzo, proveniente da Roma, ha fatto visita al gruppo carabinieri forestale di Brindisi, nel quartiere Sant’Elia, dove ha ricevuto gli onori di casa dal colonnello Ruggiero Capone. Marzo ha potuto constatare, dati alla mano, la presenza assidua e costante in un territorio, quello della provincia messapica, che pur essendo povero di boschi, presenta delle eccellenze ambientali riconosciute a livello internazionale: basti pensare a Torre Guaceto, ma anche alle Dune Costiere con gli ulivi secolari, alle Saline di Punta della Contessa, alla Murgia dei Trulli.

Proprio queste particolarità fanno sì che vasti comprensori siano tutelati per il paesaggio, ai sensi del piano regionale e del “Codice Urbani” del 2004. I carabinieri forestali sono quotidianamente impegnati nella vigilanza, e le violazioni al vincolo paesaggistico, rivenienti soprattutto da attività edilizia turistico-residenziale, rappresentano circa il 25 per cento dei reati accertati (27 nel solo primo semestre 2021). Il 5 per cento soltanto è rappresentato da incendi boschivi (per lo più colposi, ma per gli incendi fra Ostuni e Cisternino dell'1 e 4 luglio scorsi le indagini sono indirizzate all’ ipotesi dolosa) e bracconaggio, mentre ben il 70 per cento dei reati afferisce alla gestione illecita dei rifiuti (44 reati e 29 illeciti amministrativi accertati, all’ esito di circa 400 controlli dall'1 gennaio 2021).

I carabinieri forestali in provincia di Brindisi sono quotidianamente “in trincea” contro il “rifiuto selvaggio”, e hanno portato a termine diverse operazioni che hanno consentito di scardinare consolidate attività organizzate dedite al trasporto e smaltimento illecito, con risvolti assai pesanti per l’ integrità dell’ ambiente. Dopo aver assistito ad un sintetico “briefing” sull’ operatività ed i principali risultati conseguiti dai carabinieri forestali sul territorio, il generale Marzo ha incontrato, oltre ai militari del gruppo, i comandanti delle tre stazioni di Brindisi, Ceglie Messapica ed Ostuni, complimentandosi per la professionalità dimostrata nell’ impegno quotidiano, il quale si traduce in un riferimento costante per i cittadini, la cui fiducia è da sempre un grande punto di onore per l’ Arma.

Tale fiducia viene costruita anche con la massima apertura alle giovani generazioni, attraverso continui programmi divulgativi e formativi per la legalità ambientale, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a Brindisi come nei centri della provincia. Al termine della visita il comandante delle unità forestali dei carabinieri ha potuto osservare la mostra permanente di recente allestita, ed inaugurata il 26 aprile scorso dal prefetto Carolina Bellantoni, di cartoline ed oggetti commemorativi di cerimonie, iniziative didattiche e promozionali, a partire dal 1976, anno di istituzione del comando provinciale forestale a Brindisi (nella sede storica dell’ ex collegio Navale “Niccolò Tommaseo”), fino ai giorni nostri.