"Caro teatro ti scrivo...",l'iniziativa di Natale del Verdi

BRINDISI - Un pensiero, un augurio, un messaggio dedicato al teatro. In un periodo nel quale il Teatro è costretto a rimanere in silenzio e vivere senza pubblico, il Nuovo Teatro Verdi chiede di inviare un pensiero sul teatro, sul Nuovo Teatro Verdi, sulla distanza dagli spettacoli, dagli incontri nel foyer, dalle emozioni che si inseguono, dalle risate e dagli applausi che si ripetono, dal sentirsi parte di una comunità.

I messaggi diventeranno bigliettini decorativi e troveranno posto come speciale addobbo sull’albero di Natale che ogni anno, per tradizione, fa mostra di sé nel foyer del Verdi. Un brevissimo testo, poche parole che potrete inviare, con firma o senza, entro giovedì 10 dicembre, all’indirizzo mail organizzazione@nuovoteatroverdi.com. Un modo per affidare la vostra presenza e vicinanza a un simbolo di vita e di festa e di immaginare il futuro come si fa in teatro, dove le parole e il gesto inventano una nuova realtà.