Cavalcavia De Gasperi pericoloso, le deviazioni dei servizi extraurbani Stp

BRINDISI - Stp Brindisi, già a far data dalle ore 12 di sabato 16 dicembre, ha dovuto modificare alcuni percorsi della linea extraurbana in esecuzione dell’ordinanza del Comune di Brindisi numero 553/2023. L’ordinanza comunale ha disposto il divieto di transito dei bus della linea extraurbana sul ponte De Gasperi per ragioni di sicurezza pubblica, essendo necessario eseguire rilievi tecnici sulla staticità del ponte.

Stp, "nell’assicurare il rispetto dell’ordinanza per garantire la pubblica sicurezza, ma auspicando che i rilievi vengano eseguiti dal Comune di Brindisi nel più breve tempo possibile affinché sia ridotto al massimo il disagio dell’utenza - si legge in un comunicato -, ha quindi modificato i percorsi di tutte le linee extraurbane transitanti sul cavalcavia 'De Gasperi' in Brindisi".

Ecco le modifiche. Corse in arrivo da viale Aldo Moro in direzione Centro/Casale: regolare percorso sino a viale Aldo Moro, svolta a destra su via Martiri delle Fosse Ardeatine, svolta a destra per ingresso quartiere San Paolo, via Provinciale per Lecce direzione centro, via Bastioni San Giacomo, via Nazario Sauro, via Indipendenza e prosecuzione sui regolari percorsi; corse in arrivo da via Bastioni Carlo V con direzione viale Aldo Moro: regolare percorso sino a via Bastioni Carlo V, prosecuzione su via Bastioni San Giacomo, svolta a destra su via Provinciale per Lecce, oltrepassato il Cimitero svolta a sinistra per quartiere Bozzano, via Martiri delle Fosse Ardeatine, svolta a sinistra su viale Aldo Moro e prosecuzione sui regolari percorsi.

Sono temporaneamente soppresse le fermate di viale Aldo Moro (cavalcavia “De Gasperi” - in entrambe le direzioni) e in alternativa è raccomandata la fermata di via Martiri delle Fosse Ardeatine. Stp Brindisi continuerà a fornire informazioni su eventuali ulteriori cambiamenti attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso il PuntoStp di via Cappellini a Brindisi.