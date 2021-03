Certificazioni, la Cgil attiva la convezione con il test center informatico

BRINDISI - La Cgil di Brindisi ha attivato una convenzione con il test center informatico di Brindisi che organizza, presso le sedi Cgil di Brindisi e Ostuni, corsi ed esami per il conseguimento della certificazione informatica e della certificazione di dattilografia. La certificazione informatica è rivolta a chiunque voglia migliorare il proprio curriculum ed acquisire punteggi e crediti aggiuntivi per concorsi pubblici e privati, graduatorie, avanzamenti di carriera, scuola, università.

Attualmente la certificazione consente, ad esempio, di ottenere 0,60 punti nelle graduatorie del personale scolastico Ata e 0,30 punti nelle graduatorie per i collaboratori scolastici. La certificazione di dattilografia consente di ottenere 1 punto nelle graduatorie per il personale Ata (assistente amministrativo). Per i tesserati Cgil sono previste particolari agevolazioni. Per informazioni rivolgersi presso una delle sedi della provincia o inviare mail a centropekit@gmail.com o chiamare il 336327578.