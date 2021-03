La Cgil inaugura lo sportello salute e sicurezza dei lavoratori

BRINDISI - Lo sportello salute e sicurezza è stato avviato circa un anno fa presso la Camera del Lavoro di Brindisi in pieno periodo Covid-19 al fine di offrire uno strumento di tutela a tutti i lavoratori e le lavoratrici sui posti di lavoro in un periodo così delicato come quello della pandemia. Dopo un periodo sperimentale di “sportello telefonico” che ha comunque garantito risposte tempestive, assistenza e tutela, dal 4 marzo 2021 lo sportello salute e sicurezza inizierà ad operare anche in presenza fisica, con le dovute precauzioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, garantendo sempre una presenza qualificata e massima disponibilità all’ascolto. Lo sportello, tra i pochi operativi sul territorio, ha l’obiettivo di fare prevenzione attraverso una qualificata e preventiva informazione offrendo assistenza in tutte le fasi lavorative sino alla denuncia di infortunio sul lavoro attraverso i nostri qualificati delegati Inca.