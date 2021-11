Chiusura al traffico per lavori di posa cavi elettrici: il calendario completo

BRINDISI - A causa della posa in opera di cavi elettrici a cura della Sirti Energia Spa, con apposita ordinanza dirigenziale si è disposta la chiusura al traffico nelle seguenti vie dei quartieri Casale e Paradiso dalle ore 8.30 alle ore 17, secondo il seguente calendario:

? dal 29 novembre 2021 al 5 dicembre 2021, dalle ore 08:30 alle ore 17

Chiusura di via Provinciale San Vito nel tratto compreso tra via Nicola Brandi e la ex caserma dei Vigili del Fuoco.

I veicoli in transito sulla via Egnazia, giunti all’intersezione con la via Largo Poliziano, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di quest’ultima ed il seguente itinerario alternativo: largo Poliziano – via della Torretta, oppure largo Poliziano – via G. Zanella, è altresì vietata la sosta su entrambi i lati sulla via Zanella per tutto il periodo temporale sopra descritto.

I veicoli in transito sulla via provinciale San Vito, giunti all’intersezione con l’impianto semaforico posto all’incrocio con le vie Egnazia e via N. Brandi, avranno l’obbligo di proseguire in direzione di via N. Brandi ed il seguente itinerario alternativo: via N. Brandi – via Ciciriello per andare in centro Città, oppure via B. Brin per andare al quartiere Casale.

? dall’1 dicembre 2021 al 18 dicembre 2021, dalle ore 08:30 alle ore 17

Chiusura di via Nicola Brandi. I veicoli in transito sulla via Prov.le San Vito e sulla via Egnazia, giunti all’intersezione con l’impianto semaforico posto all’incrocio con le vie Prov.le San Vito, Egnazia e via N. Brandi, avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione di via Prov.le San Vito ed il seguente itinerario alternativo: via Prov.le San Vito per andare in centro Città, oppure via Prov.le San Vito - via Ciciriello per andare al Quartiere Casale.

? dal 13 dicembre 2021 al 23 dicembre 2021, dalle ore 08:30 alle ore 17

Chiusura di via Ciciriello. I veicoli in transito sulla via Ciciriello, giunti all’intersezione con la via A. Vespucci, avranno l’obbligo di proseguire in direzione di quest’ultima.

? dal 20 dicembre 2021 al 22 dicembre 2021, dalle ore 08:30 alle ore 17

Chiusura via Ciciriello e via B. Brin. I veicoli in transito sulla via Ciciriello, giunti all’intersezione con la via A. Vespucci, avranno l’obbligo di proseguire in direzione di quest’ultima.

? dal 17 gennaio 2022 al 5 febbraio 2022, dalle ore 08:30 alle ore 17

Chiusura parziale con traffico alternato e divieto di sosta su vie Amalfi e Napoli. In tale circostanza, sulle vie sopra citate è istituito il senso unico alternato con l’ausilio di movieri o di impianto semaforico. Inoltre è disposto il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

? dal 24 gennaio 2022 al 12 febbraio 2022, dalle ore 08:30 alle ore 17

Chiusura parziale con traffico alternato e divieto di sosta sulle vie Primo Longobardo e Palermo. In tale circostanza, sulle vie sopra citate è istituito il senso unico alternato con l’ausilio di movieri o di impianto semaforico. Inoltre è disposto il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

? dal 31 gennaio 2022 al 19 febbraio 2022, dalle ore 08:30 alle ore 17

Chiusura parziale con traffico alternato e divieto di sosta sulle vie Santa Maria del Casale, A. Bafile e Farinata degli Uberti.

In tale circostanza, in caso di necessità, sulle vie sopra citate, potrà essere istituito il senso unico alternato con l’ausilio di movieri o di impianto semaforico.

? dal 7 febbraio 2022 al 19 febbraio 2022, dalle ore 08:30 alle ore 17

Chiusura parziale con traffico alternato di via Santa Maria del Casale. In tale circostanza, sulle vie sopra citate è istituito il senso unico alternato con l’ausilio di movieri o di impianto semaforico.

? dal 7 febbraio 2022 al 26 febbraio 2022, dalle ore 08:30 alle ore 17

Chiusura parziale con traffico alternato e divieto di sosta su Via Umberto Maddalena. In tale circostanza, sulle vie sopra citate è istituito il senso unico alternato con l’ausilio di movieri o di impianto semaforico.

Inoltre è disposto il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.