Cimitero, nuovi orari d'apertura per la commemorazione dei Defunti

BRINDISI - Il Comune di Brindisi comunica che dal 26 ottobre al 4 novembre, in concomitanza con le commemorazioni di Santi e Defunti, i cimiteri di Brindisi e Tuturano saranno aperti dalle 7 alle 18. "In occasione di giornate in cui è prevista la massima affluenza - recita una nota del Comune -, si valuterà l’eventualità di contingentare gli accessi per evitare il contagio da Covid 19; le modalità saranno opportunamente comunicate nel dettaglio. Si ricorda che l’accesso sarà consentito solo alle persone munite di mascherina e si raccomanda di seguire tutte le norme previste a salvaguardia della salute propria ed altrui."



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.