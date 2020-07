Confindustria, piccola industria: rinnovate le cariche per il biennio 2020/2022

BRINDISI - Rinnovo delle cariche sociali nel comitato dei delegati piccola industria di Confindustria Brindisi per il biennio 2020/2022. L’assemblea ha votato per la presidenza Mario Prato (Novus Srl), suo vice Enzo Baldassarre (Brin.Mar Group Srl). Fanno parte del comitato, inoltre, Stefano Casoar (Gaw), Paolo Adolfo Piccinno (Bee Energy Srl), Valeria Magazzù (Avioman Srl), Laura Tasco (Sosi Express), Anna Saponaro (Annasaponaro.it Comunicazione&Newmedia di Saponaro), Giuseppe Dell’Anna (Resin Piping Srl), Stefano Morelli (Sedec Srl), Carmelo De Nitto (Caved Srl), Domemico Nigro (Gima Costruzioni Srl), Antonio Locorotondo (Locopress Srl) e Paolo Leo (Cantine Paolo Leo).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente Prato ha manifestato il proposito di adoperarsi per affrontare le tematiche delle piccole imprese puntando su un lavoro di squadra, fatto di sinergie tra imprenditori, facendo sistema con Università e centri di ricerca, tassello fondamentale per lo sviluppo delle piccole imprese. Altro tema che il presidente ha in programma è quello di stimolare le aggregazioni di impresa come strumento di crescita per le piccole imprese, con particolare riferimento allo strumento del contratto di rete, in modo da creare sinergie di filiera che valorizzino le competenze presenti sul territorio e ne favoriscano la formazione di nuove.