Contrada Montenegro, per la rotatoria il percorso amministrativo si allunga

BRINDISI - Per la realizzazione della rotatoria in contrada Montenegro, opera richiesta anche a causa del numero di incidenti stradali in zona, l'iter amministrativo si allunga. Ieri, 9 agosto 2022, con un eccesso di ottimismo, la Provincia di Brindisi aveva annunciato: "Il presidente dell'ente provinciale, Toni Matarrelli, ha accolto volentieri l'invito di inserire nel Piano delle opere pubbliche la realizzazione della rotatoria, prendendo in considerazione lo studio di fattibilità che proprio il consigliere Quarta donò alla Provincia due anni or sono. A questo intervento sarà garantita prioritaria importanza data la strategicità dell'opera in termini di sicurezza per i residenti e non solo".

Quindi tutto semplice? Non proprio: spiega oggi, 10 agosto, la consigliera provinciale Nadia Valentina Fanigliulo che il tratto interessato "interseca diverse competenze che per questo non possono dirsi di esclusiva responsabilità di un solo ente. Perciò ho condiviso con il presidente Toni Matarrelli e con il sindaco Riccardo Rossi la necessità di una riunione operativa nei prossimi giorni coinvolgendo anche la società Anas, competente per le aree in prossimità del tratto oggetto di attenzione, per valutare in maniera univoca l'opportuno percorso amministrativo per la realizzazione dell’opera". Insomma, per l'opera caldeggiata dal consigliere Gianluca Quarta (Forza Italia), si dovrà passare da una conferenza dei servizi, probabilmente con la Provincia capofila.

Della pericolosità del tratto stradale si è interessata spesso l'associazione Periferia. La zona è stata teatro, anche nel passato recentissimo, di pericolosi incidenti. Sempre oggi, l'associazione ha vergato un comunicato di fuoco per dire "basta" agli annunci: "Bisogna specificare in maniera netta che l'annuncio fatto da Forza Italia con la promessa della Provincia di inserire l'opera nel piano triennale è irrealizzabile perché il tratto di strada in questione non è di sua competenza. Basta, lo ribadiamo, annunci e becere strumentalizzazioni politiche su un problema così sensibile e delicato". Infatti l'associazione Perfieria chiosa chiedendosi: ma il Comune di Brindisi e l'Anas che ruolo anno? La risposta è nel comunicato della consigliera Fanigliulo.