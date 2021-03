Regione, non passa la proposta di legge sui piani di recupero di tre contrade di Brindisi

BRINDISI - “La bocciatura in consiglio regionale della proposta di legge sui piani di recupero che interessano tre contrade di Brindisi non mette fine alla nostra battaglia per individuare una soluzione al problema", afferma il consigliere regionale, Mauro Vizzino presidente della commissione sanità. "Non basta dire ‘no’, soprattutto se sono in gioco la qualità della vita e le garanzie igienico-sanitarie di tanta gente - continua - ed è questo il motivo per cui, con gli altri consiglieri regionali di centro sinistra della provincia di Brindisi, proveremo ad individuare ulteriori soluzioni da proporre al vaglio del consiglio."

"Deve essere ben chiaro che nessuno vuole percorrere scorciatoie per mettere la parola fine a questa storia, ma voltarsi dall’altra parte serve a ben poco, soprattutto se proprio in quelle contrade si continua a consumare un dramma dettato dall’assenza di beni primari quali possono essere considerati l’acqua e la fogna - conclude Vizzino - mi auguro che anche in consiglio cresca la consapevolezza che è proprio nostro compito superare l’ostacolo per assicurare prospettive più umane per tanti nostri concittadini."