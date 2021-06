Partecipazione attiva, la legalità al centro di un convengo del GV3

BRINDISI - “Insieme sulla rotta della Legalita’ L’attenzione, il recupero ed il sostegno: il percorso della partecipazione attiva”. Questo il titolo del convegno che si terrà domani, sabato 26 giugno, alle ore 18, presso il porto turistico Marina di Brindisi organizzato dall’associazione GV3 (a Gonfie vele verso la vita). L’incontro-dibattito rientra nelle iniziative del programma “Conoscersi in regata” che si svolgerà nel week end al Marina di Brindisi, e che quest’anno ha come tema principale quello della legalità. Quello di sabato pomeriggio sarà un momento di riflessione dedicato in particolar modo alla riconversione a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità. Interverranno Rosaria Altavilla, del dipartimento giustizia minorile, Luigi Russo, psicoterapeuta e responsabile servizi educativi dell’associazione Ambarabà di Carmiano, Valerio D’Amici psicologo referente di Libera Brindisi, Giancarlo Laus presidente di GV3. Modera l’incontro la giornalista Lucia Portolano. A seguire lo spettacolo Viola(ta) a cura dell’associazione AlphaZtl.