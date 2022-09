Vertenze Nubile e Santa Teresa: convocata la task force regionale

BRINDISI - E' stata convocata per il prossimo 20 settembre (ore 15) la task force che riguarda i lavoratori della ex Nubile. Nella stessa riunione si parlerà, anche, della vertenza Santa Teresa. Al tavolo sarà presente il sindacato Cobas con il suo referente Roberto Aprile che ha coinvolto - fa sapere in una nota - nuovamente il presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, "raccogliendo la sua piena disponibilità a confrontarsi su un tavolo regionale da cui ci si aspetta il rispetto degli impegni, niente di più e niente di meno".

"Novanta lavoratori della Santa Teresa di cui molti a part time ed altri in cassa integrazione in deroga - spiega Aprile - 60 lavoratori ex Nubile-ex termomeccanica-ex Evc-ex Pbsp che aspettano dal tempo del sequestro degli impianti la possibilità di tornare a lavoro nella nostra provincia, sono il fedele specchio di una provincia che tarda a ricevere gli impianti pattuiti con la Regione Puglia. Nei prossimi giorni i lavoratori decideranno se rinviare la protesta del 14 settembre a fronte di questa convocazione".