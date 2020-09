Costa Magica e Costa Fortuna spostate fuori dal porto: spettacolo per i villeggianti

BRINDISI - Stanno suscitando la curiosità di molti villeggianti le due navi da crociera ormeggiate da circa una settimana a largo di Brindisi. Si tratta della Costa Fortuna e Costa Magica, ferme a causa dei blocchi legati al lockdown da aprile scorso, quando si è fermato anche il traffico croceristico. A bordo c’è solo l’equipaggio. Fino a qualche giorno fa erano attraccate alla banchina di Punta Riso a Brindisi ma per motivi economici sono state spostate fuori dal porto. Fino a nuovi ordini. Per questo i villeggianti delle marine a Sud di Brindisi: da Campo di Mare a Casalabate (Le) possono ammirare la bellezza delle navi in alto mare sia di giorno che di sera. Illuminate regalano uno spettacolo sorprendente.

A occhio nudo si vedono bene anche dalla spiaggia, qualche pescatore è riuscito ad avvicinarsi e a immortalarle da vicino. I video stanno girando nei vari gruppi whatsapp. Nessuna quarantena a bordo, quindi, come molti stanno pensando vedendo le due navi a largo della costa sud brindisina. Ma solo questioni economiche. L’ormeggio a Punta Riso comportava costi fissi di security che la compagnia Costa Crociere non può più sostenere.

La costa Fortuna era ormeggiata a Punta Riso dal 5 aprile scorso, dal 6 giugno è stata raggiunta dalla gemella costa Magica.

Lunghe 272 metri hanno 13 ponti, 1358 cabine totali, di cui ben 464 con balcone privato e 58 suite, tutte con balcone privato. Inoltre offrono 4 ristoranti, 11 bar, 4 piscine di cui una con copertura semovente e un acquascivolo a torsione, 6 vasche idromassaggio, percorso jogging esterno, centro benessere, il Teatro Urbino, un casinò, una discoteca, l'internet point, una biblioteca, un centro commerciale e lo Squok Club con la piscina per bambini.

Al momento, e fino a data da destinarsi, possono solo essere ammirate dalla costa e far sognare gli amanti delle crociere