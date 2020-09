"Brindisi crocevia di rotte, percorsi e cammini": un banner per illustrare l'opera

BRINDISI - Oggi Lunedì 7 settembre, alle16, presso il muro individuato tra l'inizio di via del Mare, incrocio con via Porta Lecce e via Bastioni San Giacomo, l'associazione Brindisi e le Antiche Strade, con i suoi volontari, ha provveduto al fissaggio del banner riguardante i lavori del Murales "Brindisi crocevia di rotte, percorsi e cammini" un progetto "work in progress" che vede coinvolti gli alunni ed i docenti del Liceo Artistico e Musicale "Simone-Durano" Brindisi, Viva la Gente e Brindisi e le Antiche Strade nell'ambito delle attività del Centro Servizi Culturali - Accademia degli Erranti, che avrà sede presso l'Ex Convento delle Scuole Pie nell'ambito del programma dell'amministrazione comunale "Riusa Brindisi".

I Lavori del murales, iniziati questo inverno e poi interrotti a causa del lock-down, riprenderanno appena sarà possibile procedere alla calendarizzazione degli interventi, nel pieno rispetto della normativa per il Covid-19 e del distanziamento sociale. Per non lasciare il muro spoglio si è deciso di abbellirlo con un banner che descrive il progetto mostrando il bozzetto dell'opera che lì verrà realizzata: un racconto visivo dei cammini, che da Canterbury, passando per Roma, raggiungono Brindisi per terminare a Gerusalemme.

Il tema dell’opera non poteva che andare incontro a quella che è la vocazione storica e culturale della città. Il ruolo di Brindisi quale crocevia delle principali vie dell’Antichità come la via Appia e la via Francigena ed il Cammino del mare con la Rotta da Brindisi a Gerusalemme, dal diario di un pellegrino del 1228. Si potranno apprezzare i maggiori monumenti brindisini legati a questi itinerari storici, quali: Le Colonne Romane, Il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, Santa Maria del Casale, La Fontana Tancredi, ma anche il Porto di Brindisi, con il tracciato dell’Appia e della Francigena. Di sfondo i riferimenti alla Cattedrale di Canterbury da dove parte la Francigena, il Colosseo di Roma per la via Appia, e per Finire la Terra Santa, con l’antico porto di San Giovanni D’Acri che conclude la Rotta del Mare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery