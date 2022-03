Dal Csi provinciale attrezzature sportive per i ragazzi della parrocchia

BRINDISI - Don Antonio chiama e il Csi Brindisi risponde. Non si è fatta mancare la risposta del comitato territoriale del centro sportivo italiano alla richiesta di aiuto di don Antonio Randino, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria al rione Perrino di Brindisi. “Abbiamo un terreno e due vecchie porte da calcio a 5. Aiutiamo i ragazzi a giocare”. I dirigenti del Csi Brindisi oggi (sabato 19 marzo 2022), guidati dal presidente territoriale, Angelo Taurisano e da Ivano Rolli, presidente regionale del Csi Puglia, hanno fatto dono ai ragazzi del quartiere dei palloni e le reti per le porte. Nei prossimi mesi saranno organizzate in piazza anche alcune iniziative sportive per i ragazzi del quartiere.