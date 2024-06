Brindisi e il dialogo interreligioso: cittadinanza invitata alla musulmana "Eid Al Adha"

BRINDISI - Domenica 16 giugno la Comunità Musulmana di Brindisi e provincia tramite l'associazione "La Solidarietà" si prepara a festeggiare "Eid Al Adha", la Festa del Sacrificio, la più importante per i musulmani. Organizza al mattino un momento di preghiera collettiva, in via Lanzilotti presso il Palazzetto dello Sport, dalle 7. La sera l'intera cittadinanza di Brindisi è invitata a condividere una cena e un momento di dialogo interreligioso in ricordo di Abramo, per la conoscenza e la pace, in largo S. Domenico Da Guzman, alle 18. L'appuntamento è organizzato insieme alla Comunità Africana di Brindisi e provincia Aps.

La città di Brindisi è riconosciuta per la sua accoglienza. Il capoluogo adriatico è luogo simbolo dell'incontro e del dialogo, crocevia di popoli e culture, ponte tra Oriente e Occidente: qui le diversità non solo convivono ma rappresentano un patrimonio sociale e culturale che deve continuare a essere valorizzato. La costruzione della pace e il dialogo fra le religioni rappresentano impegni necessari per promuovere una comunità autenticamente interreligiosa e solidale, fondata sulla conoscenza e sul rispetto reciproci.