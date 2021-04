Disinnescato e fatto brillare l'ordigno bellico rinvenuto al "Bosco del Compare"

BRINDISI - Sono terminate le operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno bellico segnalato alla prefettura dalla locale questura nella giornata di ieri, domenica 11 aprile, e rinvenuto in località “Bosco del Compare”, sulla complanare sud che collega Brindisi a Bari.

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 12 aprile, gli artificieri antisabotaggio del comando 11esimo Reggimento Genio Guastatori, hanno dapprima messo in sicurezza il residuato bellico per farlo poi brillare nella cava in contrada Autigno. L'ordigno era posizionato a terra, a ridosso del muro di cinta di un casolare abbandonato. Una granata di artiglieria da 71 millimetri, italiano. Le attività sono state coordinate dalla prefettura.